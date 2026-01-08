Test sonucu negatif çıkmıştı... İrem Derici’den 'uyuşturucu soruşturması' paylaşımı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ederken, daha önce gözaltına alınan ve test sonucu negatif çıkan İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık üç ay önce gözaltına alınan Derici’nin, Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan test sonuçlarının negatif çıktığı kamuoyuyla paylaşılmıştı. Derici, devam eden operasyonlar sırasında test sonucu negatif çıkan isimlerin “alkışlanmasını” doğru bulmadığını ifade etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

“Uzun süredir süren bir operasyonun introsunda vardım biliyorsunuz. Test sonuçları negatif çıkanlardan biriyim ama negatif çıkanları ekstra alkışlamak bana hiç mantıklı gelmiyor. Çünkü zaten olması gereken bu. ‘Helal olsun, bu sektörde temiz kalabilmiş’ denmesi tuhaf. Ne ki bu sektör, falakaya mı yatırıyorlar bizi? Kimsenin rahatı gözüne batmasın lütfen, elinizdeki yeteneğin kıymetini bilin.”

“İDOLLERİM BU YÜZDEN ÖLDÜ, TRAVMAMDIR”

Derici, bir takipçisinin yorumuna verdiği yanıtta ise uyuşturucu konusuna bakışını şu sözlerle açıkladı:

“Aslında içen içer, kime ne. Ama idollerimin hepsi bu yüzden öldüğü için bende travmadır. ‘Temiz’ ya da ‘kirli’ gibi bir sıfatlandırma yanlış oldu, haklısınız.”

SORUŞTURMA KAPSAMINDA ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM YER ALDI

8 Ekim’de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında İrem Derici’nin yanı sıra Hadise Açıkgöz, Dilan Polat, Engin Polat, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Özge Özpirinçci, Duygu Özaslan, Mert Yazıcıoğlu, Birce Akalay, Metin Akdülger ve Ceren Moray gibi isimler de bulunuyordu.

Açıklanan test sonuçlarına göre bazı isimlerin testleri pozitif, bazılarının ise negatif çıktı. Daha sonraki operasyonlarda gözaltına alınan Melisa Döngel ve Şeyma Subaşı’nın test sonuçlarının pozitif, İrem Sak ve Danla Bilic’in ise negatif olduğu bildirildi. Son olarak Aleyna Tilki’nin test sonucunun da pozitif çıktığı belirtildi.