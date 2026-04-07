Testo Taylan tahliye edildi mi? Avukatından iddialara net yanıt

"Sosyal Mühendis Akademi" başlıklı videosu nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'müstehcenlik' suçlamalarıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Testo Taylan (Taylan Özgüç Danyıldız) hakkında çıkan tahliye haberlerine avukatından yalanlama geldi.

"TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDİYOR"

Sosyal medyada yayılan "Testo Taylan tahliye edildi" iddialarının ardından bir açıklama yayınlayan avukat Yiğit Ziya Solak, haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Solak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Müvekkil Taylan hakkında çıkan tahliye haberleri ne yazık ki gerçeği yansıtmamaktadır. Tutukluluk hali devam etmekte olup hukuki süreç titizlikle takip edilmektedir."



PAYLAŞIMLARIN NEDENİ AÇIKLANDI

Tutuklu olmasına rağmen fenomenin hesaplarından yapılan paylaşımların kafa karışıklığına yol açması üzerine de bilgi veren avukat Solak, sosyal medya hesaplarının danışmanlar tarafından yönetildiğini belirtti. Yapılan paylaşımların bir "tahliye" işareti olarak algılanmaması gerektiğini söyleyen Solak, kamuoyunu yanıltıcı içerikler konusunda hassasiyete davet etti.

NE OLMUŞTU?

Emniyetin merceğine takılan "Sosyal Mühendis Akademi" videosunda, kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen ifadeler kullanıldığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda Taylan Özgüç Danyıldız Kocaeli’nde, diğer şüpheliler Y.H. ve U.U. ise İstanbul’da gözaltına alınmış; her üç isim de sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.