Tom Cruise, Top Gun 3 ile servet kazanacak!

Hollywood’un "eskimeyen" yıldızı Tom Cruise, sinema dünyasını sarsacak bir anlaşmaya imza attı. Paramount Pictures tarafından CinemaCon 2026'da resmen duyurulan Top Gun 3 projesinde, Cruise'un alacağı ücret dudak uçuklattı. Serinin yeni filminde ikonik Maverick karakterine hayat verecek olan aktörün, bu rol için yaklaşık 150 milyon dolar kazanacağı belirtiliyor.

HOLLYWOOD TARİHİNİN EN BÜYÜK ÜCRETİ

2022 yılında vizyona giren ve dünya çapında 1.5 milyar dolar hasılat elde ederek sinema sektörünü canlandıran Top Gun: Maverick filminden yaklaşık 100 milyon dolar kazanan Cruise, yeni filmle kendi rekorunu kıracak. 63 yaşındaki aktör, sadece sabit maaşla kalmayıp, filmin gişe karından da yaklaşık yüzde 8 pay alacak. Bu anlaşma, Cruise’u Hollywood tarihinin tek bir filmden en çok kazanan aktörü konumuna taşıyabilir.

VİZYON TARİHİ VE HAZIRLIKLAR

Paramount'un geçtiğimiz günlerde Las Vegas'ta düzenlenen CinemaCon etkinliğinde doğruladığı projenin, 2028 yaz aylarında vizyona girmesi bekleniyor. Filmin senaryosu üzerinde, Top Gun: Maverick'in başarısında büyük payı olan Ehren Kruger ve Cruise'un uzun süreli iş ortağı Christopher McQuarrie çalışıyor. Efsanevi yapımcı Jerry Bruckheimer da projenin dümendeki isimlerinden biri olmaya devam edecek.

EFSANE KADRO YENİDEN BİR ARADA MI?

Yeni filmde Tom Cruise’un yanı sıra, ikinci filmde büyük beğeni toplayan Miles Teller (Rooster) ve Glen Powell (Hangman) gibi isimlerin de kadroya dönmesi bekleniyor. Proje, 1986'daki orijinal filmden 36 yıl sonra gelen devam filminin yarattığı devasa başarıyı bir adım öteye taşımayı hedefliyor.