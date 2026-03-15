Tom Holland ile evlendikleri iddia edilmişti: Zendaya parmağında alyansla görüntülendi!

Dünyaca ünlü oyuncu Zendaya, başrolünü Robert Pattinson ile paylaştığı yeni filmi "The Drama"nın Las Vegas’taki tanıtımında dikkatleri üzerine çekti. Düğün temalı filminin tanıtımı için poz veren yıldız oyuncunun, yüzük parmağındaki alyans görünümlü yüzüğü saklamaması, uzun süredir konuşulan "gizli nikah" söylentilerini güçlendirdi.

STİLİSTİNDEN KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMA

Evlilik iddiaları, geçtiğimiz günlerde Zendaya’nın uzun süredir stilistliğini yapan Law Roach’un katıldığı bir etkinlikte çiftin evlendiğini ağzından kaçırmasıyla başlamıştı. Bu açıklamanın hemen ardından Zendaya'nın kameralar karşısında parmağındaki yüzüğü belirgin şekilde sergilemesi, hayranları tarafından "resmi bir duyuru" hazırlığı olarak değerlendirildi.

SETTE BAŞLAYAN AŞK: 2024’TE NİŞANLANMIŞLARDI

Zendaya ve Tom Holland, 2016 yılında 'Spider-Man: Homecoming' filminin setinde tanışmış, 2017 yılından itibaren ise aşk yaşamaya başlamıştı.



İlişkilerini uzun süre kameralardan uzak tutmayı başaran ikili, 2024 yılının sonunda nişanlandıklarını duyurmuştu. Şimdi ise çiftin, Hollywood’un ışıltılı dünyasından uzakta, yalnızca yakın çevresinin katıldığı özel bir törenle hayatlarını birleştirdiği öne sürülüyor.

"İLİŞKİMİZ KUTSAL VE ÖZEL"

Henüz her iki taraftan da resmi bir açıklama gelmezken, Tom Holland’ın daha önce ilişki gizliliğine dair verdiği demeçler akıllara geldi. Holland, bir röportajında şu ifadeleri kullanmıştı:

"İlişkimiz, inanılmaz derecede korumaya çalıştığımız ve olabildiğince kutsal tutmak istediğimiz bir şey. Biz bunu kendimize saklamak istiyoruz çünkü bu sadece bize ait."