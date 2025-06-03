Trafikte sinir krizi geçirmişti: İlker Aksum'dan açıklama!

İzmir’in Urla ilçesinde trafikte yaşanan bir tartışma, oyuncu İlker Aksum’un sert tepkisiyle gündeme geldi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde Aksum’un başka bir sürücüye bağırarak küfür ettiği görüldü. Olay anında yanında bulunan eşi Dilay Ekmekçioğlu, oyuncuyu sakinleştirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

“SAYGIYLA YOL VERDİM, KÜFÜRLE KARŞILIK ALDIM”

Olayın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İlker Aksum, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Dün talihsiz bir olay yaşadım. Son bir haftada arabama birkaç kez çarptılar. Saygıyla birine yol vermişim, küfürler, hakaretler havada uçuşuyor. Artık dayanamadım. 35 yıldır gözünüzün önündeyim, bugüne kadar benden böyle bir şey gördünüz mü? Gözünüzde örnek birisi olduğumu biliyorum.”

Kendisine hakaret edildiğini ve dövülmekle tehdit edildiğini belirten Aksum, pişmanlığını da dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“O şahıstan da özür diliyorum. Yapmamalıydım, söylememeliydim. Daha sakin olmalıydım. Bakalım, o bizden özür dileyecek mi?”

EŞİNDEN DESTEK GELDİ

Olayla ilgili bir açıklama da eşi Dilay Ekmekçioğlu’ndan geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı uzun paylaşımda, İlker Aksum’un yaşadığı kabalıkları ve maruz kaldıkları saygısızlıkları dile getirerek, o an çekilen videoyu paylaşan kişiyi eleştirdi. “Biz öncesini sonrasını konuştuk, payımızı tarttık. O an bizim hayatımızda talihsiz bir dersti” ifadeleriyle yaşananları değerlendirdi.