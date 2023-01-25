TRT1'in Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden seyirciyi yıkan haber!

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 15:43

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 15:43

Son dönemde TRT1 ekranlarında yayınlanan dizilerden ya final haberleri geliyor ya da ayrılık haberleri.

Özellikle ''Alparslan Büyük Selçuklu'' dizisinde yaşanan ayrılıklar seyircileri üzecek türden ayrılıklar oluyor. Kanalın en çok izlenen dizilerinden biri olan ''Alparslan Büyük Selçuklu'' dizisinde yeni bir veda yaşanacak.

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi son bölümüyle yine izleyicileri ekran başına topladı. Barış Arduç’un başrolünde yer aldığı dizi, 6 bandında aldığı reytinglerle üç kategoride de zirvede yer aldı.

Diğer yandan peş peşe vedalara sahne olan dizide son olarak bir bomba ayrılık daha yaşandı. Alpagut karakterine hayat veren başarılı oyuncu Fırat Topkorur, projeden ayrılacak. Topkorur 44. bölümde ekibe veda edecek.

BAŞKA AYRILIKLARDA YAŞANACAK

Öte yandan edinilen bilgiye göre; Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin kadrosunda başka ayrılıklarında yaşanması bekleniyor. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden geçtiğimiz sezonda da bazı ayrılıklar yaşanmış ve bu ayrılıklar seyircileri derinden üzmüştü.

FİNAL YAPACAK İDDİALARI ORTALIKTA DOLAŞIYOR

Sosyal medyada dolaşıma giren bir iddia ise ''Alparslan Büyük Selçuklu'' dizisinin hayranlarını yıkacak türden oldu. İddiaya göre dizi haziran ayında final yapacak. Sezon finali mi yapacak yoksa dizi ekrana veda mı edecek henüz belli değil.