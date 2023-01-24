Star TV seyircileri yıkıldı! Yalı Çapkını dizisinin final tarihi
Star TV ekranlarında yayınlanan TV dizisi ''Yalı Çapkını'' için üzen iddialar. Dizi tek sezonluk mu? Erken final tarihi ne zaman? Ayrıntılar belli oldu
Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi için üzen iddia. Dizinin tek sezon olduğu öne sürülüyordu. Star TV ve yapım şirketi basında yer alan bu iddiaya yanıt vermemişti.
İddiaları doğrulayan bir gelişme yaşandı.
Magazin basınında yer alan iddialara göre; Son zamanlarda senaryosuyla alakalı sorunlar yaşandığı konuşulan Yalı Çapkını'nın final olması için Gülseren Budayıcıoğlu'nun harekete geçtiği öne sürüldü.
EN ÇOK ŞİKAYET ALAN DİZİ
Yalı Çapkını dizisinin RTÜK'e en çok şikayet edilen dizi olduğu biliniyor. Star TV ekranlarında yayınlanan dizi tüm bu şikayetlere rağmen izlenme rekorları kırıyor.
ZİRVEDEKİ DİZİ İÇİN ÜZÜCÜ İDDİA
Sosyal medyada yer alan söylentilere göre, dizinin yaratıcılarından Gülseren Budayıcıoğlu, senaryonun gidişatından rahatsız oldu ve hikayeyi sonlandırmak istedi. Budayıcıoğlu'nun diziyi bitirmek istediği yönündeki iddialar, magazin aleminde büyük ses getirdi.
Gülseren Budayıcıoğlu son dönemde Türkiye'deki en çok izlenen dizilerin arkasındaki isim.
O diziler arasında ''Camdaki Kız, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı '' gibi dizilerin yanı sıra son olarak Star TV ekranlarında yer alan Ömer dizisi de yer alıyor.
YALI ÇAPKINI NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?
Aksi bir durum olmazsa ''Yalı Çapkını'' dizisinin haziran ayında diğer tüm diziler gibi sezon finali yapması bekleniyor.
Dizinin gelecek sezon devam edip etmeyeceği ise en erken yine haziran ayında belli olacak.
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