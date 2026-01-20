Tuba Büyüküstün’ün sır gibi sakladığı kızları 14 oldu!

Başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün, meslektaşı Onur Saylak ile olan evliliğinden dünyaya gelen ikiz kızları Maya ve Toprak’ın doğum gününü kutladı. Magazin dünyasından uzak bir yaşam sürdüren ikizlerin son hali, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

PARİS'TE SADE BİR KUTLAMA

2011 yılında Paris'te nikah masasına oturan ve 2012 yılında ikizlerini kucağına alan Tuba Büyüküstün, çocuklarının eğitimi için bir süredir Fransa'da yaşıyor. Kızlarını kameralardan ve popüler kültürün uzağında büyütmeye özen gösteren ünlü oyuncu, önceki akşam bu kuralını bozarak duygusal bir paylaşım yaptı.





"İYİ Kİ DOĞDUNUZ KIZLARIM"

yaş gününe giren Maya ve Toprak ile çekildiği bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Büyüküstün, gönderisine "İyi ki doğdunuz kızlarım" notunu düştü. 2017 yılında yollarını ayıran Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak'ın kızlarının, annelerinin boyuna yetiştiği ve bir hayli büyüdükleri dikkatlerden kaçmadı.





TAKİPÇİLERİNDEN BEĞENİ YAĞDI

Ünlü oyuncunun bu nadir aile paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Binlerce beğeni alan fotoğrafa, "Zaman ne çabuk geçiyor", "Aynı anneleri", "Küçük Tuba'lar büyümüş" gibi binlerce yorum yapıldı.