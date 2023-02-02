Tuğba Altıntop 8 kişi ile imam nikahı kıydırdığını söyledi

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 23:39

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 23:39

Miss Turkey güzellik yarışmasıyla dereceye giren Tuğba Altıntop, Ensonhaber’den İlker Koç’un sunduğu programa katılan Tuğba Altıntop şoke eden bir itirafta bulundu.

"SEDA SAYAN KADAR OLAMAZ"

Kıydırdığı imam nikahı sayısı ile şoke eden Tuğba Altıntop, "Kesinlikle imam nikahı yaparım, yaptırırım da. Evlenirim zaten. Kesinlikle benim için şarttır. Resmi evlenmeden imam nikahım oldu. Dokuz Kocalı Hürmüz’den fazlayım. Seda Sayan kadar olamaz" dedi.

Tuğba Altıntop 8 kişi ile imam nikahı kıydırdığını itiraf etti.

İmam nikahlarının hiçbirinden ise mehir almadığını söyledi. Altıntop, "Tanıdık imamlarımız var" diye ekledi.