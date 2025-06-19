Türkiye'nin en zengin kadını İpek Kıraç evleniyor... Caroline Koç damat adayını takip etti

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, bir süredir birlikte olduğu DJ Sezer Uysal ile evlilik kararı aldı. Kıraç’ın eylül ayında nikah masasına oturacağı konuşulurken, Koç ailesinden de çifte destek geldi.





CAROLINE KOÇ’TAN “ONAY” HAREKETİ

Merhum iş insanı Mustafa Koç’un eşi Caroline Koç, İpek Kıraç’ın müstakbel eşi Sezer Uysal’ı sosyal medya üzerinden takip etmeye başladı. Bu hareket, “aileden onay” olarak yorumlandı. Caroline Koç’un, eşinin kuzeni olan İpek Kıraç’a olan desteği sosyal medyada dikkat çekti.





İPEK KIRAÇ TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN KADINI

Son dönemde babası İnan Kıraç ile yaşadığı miras davalarıyla da gündeme gelen İpek Kıraç, Forbes Dergisi’nin 2025 yılı "Türkiye Milyarderler Listesi"ne göre 2.6 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin kadını olarak listelendi. Kıraç, genel sıralamada ise 4’üncü sırada yer alıyor.





İpek Kıraç ve Sezer Uysal çiftinin düğün hazırlıklarının sürdüğü, eylül ayında sade bir törenle dünyaevine girmeyi planladıkları konuşuluyor.