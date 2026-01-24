Karaciğer yetmezliği ile mücadele ediyordu... Ufuk Özkan'a donör bulundu!

"Geniş Aile" dizisindeki 'Cevahir' karakteriyle milyonların sevgisini kazanan ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın karaciğer yetmezliği ile mücadelesinde beklenen müjdeli haber geldi. Hastaneye kaldırıldıktan sonra organ nakli listesine alınan ve sanat dünyasının seferber olduğu Özkan'ın donörü, eski bir mesai arkadaşı oldu.

"SÜREÇ YÜZDE 90 OLUMLU İLERLİYOR"

Ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan, sosyal medya üzerinden yaptığı ilk açıklamada umut dolu mesajlar vermişti. Özkan, "Çok şükür donör arayışında sonlara geldik. Süreç şu an itibarıyla yüzde 90 oranında olumlu ilerliyor. Her şeyin yolunda gitmesi halinde doktorlarımızla birlikte kesin sonucu paylaşacağız" diyerek müjdeyi önceden vermişti.

Ufuk Özkan’a hayat verecek donörün, daha önce birlikte çalıştığı kameraman Salih Kıvırcık olduğu açıklandı. Eski mesai arkadaşına karaciğerini verecek olan Kıvırcık ile Ufuk Özkan'ın hastanede yan yana çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Bu vefalı hareket, hem sanat camiasında hem de sosyal medya kullanıcıları arasında büyük takdir topladı.





AMELİYAT PERŞEMBE GÜNÜ

Organ nakli süreciyle ilgili son hazırlıkların tamamlandığı ve ünlü oyuncunun perşembe günü ameliyat masasına yatacağı öğrenildi. Özkan’ın sağlık durumunun nakil sonrası daha iyiye gitmesi beklenirken, hayranları ve meslektaşları dua zinciri oluşturdu.