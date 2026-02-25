Ufuk Özkan’dan sitem: 'Onları hayatımdan sildim!'

Uzun süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele eden ve set arkadaşı Salih Kıvırcık’ın donör olmasıyla hayata tutunan Ufuk Özkan, zorlu nekahat döneminin ardından sessizliğini bozdu. 3 Şubat'ta gerçekleşen ve 11 saat süren başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuşan oyuncu, bu süreçte yaşadığı hayal kırıklıklarını GZT Alfa’ya anlattı.

"YAPIMCILAR VE OYUNCU ARKADAŞLARIM ARAYIP SORMADI"

Hastalık döneminin kendisi için bir turnusol kağıdı olduğunu ifade eden Özkan, sanat camiasındaki bazı isimlerin vefasızlığından dert yandı. Ünlü oyuncu, yaşadığı kırgınlığı şu sözlerle dile getirdi:

"Bırakın aramayı, mesaj dahi atmayan ağabeylerim, yapımcılar ve oyuncu arkadaşlarım oldu. Allah bana onların gerçek yüzünü gösterdi. Kimseye kırıldığımı göstermedim; onları direkt engelledim ve hayatımdan sildim."

"BAŞKALARI İÇİN KENDİNİZDEN ÖDÜN VERMEYİN"

Yaşadığı süreci büyük bir hayat tecrübesi olarak nitelendiren Özkan, başkalarını mutlu etmek adına kişinin kendi hayatından ödün vermemesi gerektiğini vurguladı.



Kendi süzgecinden geçirdiği bu deneyimi bir tavsiye ile taçlandıran oyuncu, sevenlerine seslendi:



"Haksız yere özgürlüğünüz elinizden alınmadıkça veya amansız bir hastalığınız olmadıkça hayatta hiçbir şeye üzülmeyin."