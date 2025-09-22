Ufuk Özkan intihar iddialarının ardından ilk kez konuştu: 'Oğluma asla böyle bir şey yaşatmam'

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmasıyla ilgili ortaya atılan intihar iddialarına açıklık getirdi. Sosyal medyada yayılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Özkan, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle yaşadığı sağlık sorunları sonucunda hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Günaydın’dan Tuba Kalçık’a konuşan Özkan, intihar girişiminde bulunduğu yönündeki iddialara tepki göstererek, “Benim 17 yaşında bir oğlum var. Oğluma asla böyle bir şey yaşatmam. Yalan haberler sosyal medyada yayıldı” dedi.

Hastaneye kaldırılmasının sebebini de detaylı şekilde açıklayan Özkan, ilaç kullanımında yaşanan karışıklığı şöyle anlattı:



“Karaciğerime düzenli olarak 4 ağır ilaç kullanıyorum ve hepsini tam saatinde almak zorundayım. O gün telefonum kapalıydı, ilaçları unutmuşum. Ertesi gün 12 saatte almam gereken ilacı 8 saat sonra aldım. Yüzümde lekeler çıktı, kusmaya başladım. Ambulans çağırıp hastaneye gittim. Doktorlar ‘İlaçları erken aldığınız için zehirlenme yaşanıyor’ deyip midemi yıkadılar ve yoğun bakıma aldılar. Olay bu kadar.”

Karaciğer nakli ile ilgili de konuşan Özkan, “Doktorum ‘Şimdiki durumunda gerek yok. Değerlerin çok iyi, belki de ihtiyaç olmayacak’ dedi. Ben de nakli biraz askıya aldım” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu, basına ve sosyal medyaya yansıyan intihar iddialarının ardından kendisini arayanlara teşekkür ederek, “Gayet iyiyim. Bu süreçte yaşadıklarım sağlıkla ilgili” dedi.