Ünlü aktör Cillian Murphy, diyetini kimseye tavsiye etmiyor

Yayınlanma: 19.07.2023 - 17:45

Güncelleme: 19.07.2023 - 19:15

Yıldız oyuncu Emily Blunt, Extra dergisine verdiği röportajda; aktörün, rol aldığı son film olan Oppenheimer için fiziksel dönüşüme kendini adadığını ve bu yüzden adeta 'bir deri bir kemik kaldığını' söyledi.

Blunt şöyle devam etti: “Çok büyük bir iş üstlenmişti. Her gün sadece bir adet badem yiyordu. O denli zayıflamıştı ki...”

"TAVSİYE ETMİYORUM"

47 yaşındaki Murphy de The New York Times'a demecinde Blunt'ı teyit ederek şunları söyledi "Oppenheimer'ın çok belirgin bir fiziği ve silueti vardı, bunu tam anlamıyla karşılamak istedim. Biraz kilo vermem gerekti. Kostüm ve terzilik üzerinde çok çalıştık, çünkü çok zayıftı. Neredeyse bir deri bir kemikti, martini ve sigarayla besleniyordu...”

Ancak Murphy, rolü için yaptığı diyetle anılmak istemiyor. Oyuncu, yaptığı radikal diyetin güvenli olmadığını ve başkaları tarafından denenmemesi gerektiğini de açıkça belirtiyor.

Aktör "Kendinizle rekabet ediyorsunuz ki bu sağlıklı değil. Bunu tavsiye etmiyorum” diyor.

"AÇLIK EŞİĞİNİ AŞMIŞTIM..."

Çekimlerin baş döndürücü hızı diyet ile birleşince kilo verme hedefine ulaşan yıldız oyuncu, kilo verme sürecindeki genel temposuna ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç saat uyuyor, kalkıyor ve tekrar egzersizlere başlıyordum. Çılgınca bir enerjiyle koşuyordum. Yiyecek ya da başka bir şey için endişelendiğim o eşiği aşmıştım. Ancak bu iyiydi, çünkü karakter de böyleydi. Hiç yemek yemezdi..."

21 TEMMUZ'DA VİZYONDA

Oppenheimer, 21 Temmuz'da vizyona giriyor. Filmde İrlandalı aktör Cilian Murphy'nin yanı sıra ünlü oyuncular Matt Damon, Florence Pugh, Robert Downey, Jr. ve Rami Malek de rol alıyor.