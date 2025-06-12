Ünlü fenomen Selin Yağcıoğlu'nun fotoğrafı 'müstehcen' bulundu: Şikayet edildi!

Sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, oyuncu Berk Atan ile biten ilişkisi sonrası iş insanı Allan Hakko ile yeni bir birlikteliğe yelken açmıştı. Ancak bu ilişki de kısa süre önce sona erdi. Yağcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki yıldır süren ilişkilerini yorgunluk nedeniyle bitirme kararı aldıklarını belirtti.





“Allan ile 2 yıldır süren harika ilişkimizi noktalamaya karar verdik. 2 ayrı evladımız varken iş, güç ve hayatımızı sürekli dengede tutmak için çabalamak bizi artık çok yordu. Güzel başlayan ilişkimiz yine çok güzel sonlandı. Altında hiçbir şey aramanızı istemediğim için sebebini de size anlatmak istedim,” ifadelerini kullandı.

TATİL PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Ayrılığın ardından yakın arkadaşlarıyla Bodrum’a tatile çıkan Yağcıoğlu’nun Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım kısa sürede olay oldu. Plaj partisinden paylaştığı bir kare, bazı takipçileri tarafından “çıplak” olduğu gerekçesiyle şikayet edildi. Şikayetler sonrası Instagram gönderiyi platformdan kaldırdı.





“NE AYIP ŞEY! RUH HASTASI MISINIZ?”

Gönderisinin kaldırılmasına tepki gösteren Yağcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamada şu ifadeleri kullandı:





ALTIMDAKİ BİKİNİ, LÜTFEN ŞİKAYET ETMEYİN

Tepkiler sonrası aynı kareyi bir kez daha paylaşan Yağcıoğlu, bu defa fotoğrafın altına not düşerek şikayet edilmemesini istedi: “Altımdaki bikini. Lütfen şikâyet etmeyin.”