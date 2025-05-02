Fenomen dizide şaşırtan veda: İki başrol oyuncusu birden ayrılıyor

Yayınlanma: 02.05.2025 - 10:45

Güncelleme: 02.05.2025 - 10:51

ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran ve her çarşamba günü seyirciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman dizisinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Bozdağ Film imzası taşıyan ve Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı diziden iki önemli oyuncunun ayrılacağı öğrenildi.

FENOMEN DİZİDE AYRILIK RÜZGARI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın özel haberine göre tarihi atmosferi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürekli yenilenen senaryosuyla dikkat çeken Kuruluş Osman dizisi, 7. sezon hazırlıklarına devam ederken, kadroda değişikliklere gidiliyor.

Gelen son bilgilere göre, dizide Orhan Bey karakterine hayat veren Emre Bey ile onun dizideki eşi Nilüfer Hatun'u canlandıran Ecem Sena Bayır, projeye veda etme kararı aldı.

191. BÖLÜMDE AYRILACAKLAR

Dizinin sevilen karakterleri olan Orhan Bey ve Nilüfer Hatun, 191. bölümde ekranlara veda edecek. Dizinin yönetmenliğini ise Ahmet Yılmaz üstleniyor.

Senaryosuyla izleyiciyi her hafta sürükleyici bir hikayeye dahil eden Kuruluş Osman, ayrılıklarla birlikte yeni karakterlerle yoluna devam edecek.