Fenomen İbrahim Yılmaz’ın yargılandığı davada karar çıktı!

Yasa dışı bahis yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan fenomen İbrahim Yılmaz, 10 ay hapis cezası ile 100 TL idari para cezasına çarptırıldı.

Fenomen İbrahim Yılmaz’ın yargılandığı davada karar çıktı!
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İHA
Yayınlanma: 07.05.2025 - 12:41

İstanbul’da yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği iddiasıyla ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçundan hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz’ın yargılandığı dava, karara bağlandı.

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık İbrahim Yılmaz ve avukatı hazır bulundu.

BERAAT TALEBİNDE BULUNDU

Duruşmada son sözü sorulan sanık Yılmaz, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, mahkemeden beraatini talep etti. Savunma yapan sanık avukatı ise, müvekkilinin beraatini istedi.

10 AY HAPİS CEZASI

Savunmaların alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık İbrahim Yılmaz’ın, ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 10 ay hapis cezası ve 100 TL idari para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.


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