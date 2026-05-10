Ünlü isimlerden Anneler Günü mesajları...

Gülşen Bubikoğlu

"Canım annem... Liseli bir kız, su gibi akıp giden bir ömür... Seni özledim. Bütün annelerin bu güzel günü kutlu olsun..."





Selda Bağcan

"Canım annem."





İbrahim Tatlıses

"Cennet mekân anneme... Seni unutmadım, unutmayacağım. Beni büyüten ellerin, duaların, sevgin her zaman benimle. Hakkını ödeyemem. Ruhun şad, mekânın cennet olsun annem. Bugün tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun."





Demet Şener

"Bir çocuğun en büyük şansı iyi bir annenin ellerine doğmasıdır. Naime Şener, çok teşekkür ederim bana muhteşem bir annelik yaptığın için. Seni çok seviyorum, dünyanın en iyi annesi. Anneler Günü'n kutlu olsun."





Tülin Şahin

"Anne olmak; bazen herkes uyurken sessizce düşünmek, bazen yorulursa da güçlü görünmek, bazen de bir çocuğun gülüşünde dünyayı unutabilmektir. Bir annenin sevgisi büyüdükçe aslında bir toplumun geleceği büyür. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun."





Hülya Koçyiğit

"Hayatımıza sevgileriyle yön veren, varlıklarıyla içimizi güçlendiren, hayatın en zor anlarında bile sevgisinden eksiltmeyen, bir gülüşüyle içimize umut veren en kıymetli varlıklarımız olan tüm annelerimizin, anne adaylarının ve anne sevgisiyle bir canı sarıp sarmalayan herkesin Anneler Günü'nü yürekten kutluyorum. Annesini özleyen, ona sarılmayı kalbinde taşıyan herkese; evladını yitirmiş, evlat hasreti yaşayan tüm annelerimize de tüm kalbimle sarılıyorum."





Behzat Uygur

"Canım annem."

Gizem Karaca

"Daha dün gibi... Kafasını tutan geriye gitmesin diye endişelendiğim bebeğim. Bugün annesine çiçek uzatan eli... İyi ki beni seçtin! Hayatımda verdiğim en doğru karar. Anneler Günü'müz kutlu olsun."





Zara

"Ağacın kökü varsa yükselmek için önce derinleşme gerçekleşiyor. Hayattaki yansımam, annem..."





Esra Erol

"Ben cesaretimi, her kararımda kulağıma 'Korkma, ben buradayım' diyen annemden alırım. Evlatlarıma da aynı cümleyi fısıldayan bir anne olmaya çalışıyorum. Anneler Günü kutlu olsun."





Cem Davran

"Canım annem, kraliçem, en büyük aşkım, çok özledim seni. Hemen arkanda belki seksen yıllık GS flaması, veda etmeden önce beni son hatırladığın zamanlar. Sonra vazgeçtin her şeyden, unutur gibi yaptın sanki, sustun bir süre ve uçup gittin. Şimdi olsan hemen telefonum çalardı, "Cimbom şampiyon oğlum" deyip şarkılar söylerdin. Üst üste geliyor her şey bu hayatta ve sahiden bana her şey seni hatırlatıyor. Çok şey tamam ama sen eksiksin annem. Bana hep dua ederdin, yine et, ben duyarım, Anneler Günü'n kutlu olsun birtanem. Huzur içinde uyu Çayeli'nin prensesi, Kasımpaşa'nın sonsuz kraliçesi."





Ufuk Özkan

"Canım annem iyi ki..."





Tan Sağtürk

"Başta annemin ve güzeller güzeli eski eşimin ve yüreğinde annelik duygusunu yaşayan herkesin Anneler Günü'nü kutluyorum. Annelerimiz, başımızın tacıdır."



