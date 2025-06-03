Ünlü oyuncu Jonathan Joss silahlı saldırıda hayatını kaybetti

“King of the Hill” ve “Parks and Recreation” gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan aktör Jonathan Joss, ABD’nin San Antonio kentinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Variety’nin haberine göre, 59 yaşındaki oyuncu olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yol kenarında ölü bulundu.

Joss, “King of the Hill” adlı popüler animasyon dizisinde John Redcorn karakterine verdiği sesle büyük beğeni toplamıştı. Ayrıca çeşitli dizi ve sinema projelerinde yer alan oyuncu, kariyeri boyunca pek çok karaktere hayat verdi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Yetkililer, saldırının ardından 56 yaşındaki Sigfredo Alvarez Ceja adlı zanlının olayla bağlantılı olarak gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturma sürerken, saldırının nedeni ve olayın detayları henüz netlik kazanmadı.

Jonathan Joss’un beklenmedik ölümü, hayranlarını ve sanat camiasını derin bir üzüntüye boğdu. Oyuncunun yakınları ve meslektaşları, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini dile getirdi.