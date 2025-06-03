Aslı Bekiroğlu 9 saat süren bir ameliyat geçirdi

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemde. Mayıs ayında menisküs ameliyatı geçiren Bekiroğlu, haziran ayının ilk günlerinde bu kez bağırsaklarından operasyon geçirmek zorunda kaldı.
Geçtiğimiz günlerde bağırsaklarında rahatsızlık hisseden oyuncuya doktoru tarafından acil ameliyat önerildi. 9 saat süren zorlu bir operasyonun ardından hastane odasından paylaşım yapan Bekiroğlu, "Yaşıyorum şükür" notunu düşerek takipçilerine sağlık durumuna dair bilgi verdi.
Aslı Bekiroğlu’nun moralinin yerinde olduğu, sağlık durumunun da iyiye gittiği açıklandı. Oyuncunun kısa süre içinde taburcu edilmesi bekleniyor.