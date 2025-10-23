Ünlü oyuncu Bahar dizisine katılıyor... Kadın doğum uzmanını canlandıracak

MF Yapım imzalı, Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını üstlendiği “Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?” dizisi, 3. sezonunda da izleyiciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Mehmet Can Bindal’ın oturduğu, senaryosunu ise Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı diziye yeni bir karakter dahil oluyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre başarılı oyuncu Anıl İlter, dizinin kadrosuna Kadın Doğum Uzmanı Profesör Doktor Çağlar Işıktan karakteriyle katılacak. Amerika’da doktorasını tamamlayan Çağlar Işıktan, dizide Rengin (Ecem Özkaya) karakteriyle geçmişten gelen bir bağlantıya sahip olacak.

Yeni sezonda dikkat çekecek bu karakterin, dizinin hikâyesine nasıl bir yön vereceği ise merak konusu oldu.