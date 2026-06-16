Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz sessizliğini bozdu: Tehdit, psikolojik şiddet ve 'kırmızı bülten' iftirası!

Televizyon ve sinema dünyasının başarılı jönlerinden Biran Damla Yılmaz, eski nişanlısı Abdurrahman Aydın’ın sosyal medyayı sallayan iddialarının ardından sessizliğini bozdu.



Aydın’ın, ünlü oyuncunun Almanya’da estetik yaptırdığı, borçlarını ödemediği ve bu nedenle hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı yönündeki ithamlarına yanıt veren Yılmaz, gazeteci Birsen Altuntaş’a konuşarak adeta içini döktü. Yaşadığı ağır psikolojik şiddeti, set basma tehditlerini ve sağlık mücadelesini anlatan genç oyuncunun açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü.

“ESTETİK DEĞİL, ANNE OLABİLMEK İÇİN AMELİYAT OLDUM”

Almanya’ya gizlice estetik operasyon yaptırmaya gittiği yönündeki iddiaları net bir dille yalanlayan Biran Damla Yılmaz, yıllardır sakladığı ciddi sağlık sorunlarını ilk kez paylaştı. Sektördeki "oyuncu her zaman kusursuz ve sağlıklı görünmeli" baskısı nedeniyle hastalığını gizlemek zorunda kaldığını belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Almanya'ya tedavi olmak için gittim. 13 yaşından beri ciddi sağlık sorunlarım var. Böbrek üstü bezi yetmezliğim vardı, uzun süre yatağa bağımlı kaldım, yürüyemedim. Çoğu projeyi bu yüzden reddettim. Sonrasında sağlığım düzeldi ve ameliyata hazır hale geldim. Ben estetik değil, rahmimden ameliyat oldum. Bir gün anne olabileyim diye ameliyat oldum. Eski nişanlımın 'estetik operasyon' diye çirkince ortaya attığı şey, aslında benim kadınlığımla, sağlığımla ilgiliydi..."

“KIRMIZI BÜLTEN İDDİASI TAMAMEN ASILSIZ”

Hakkında herhangi bir adli arama veya kırmızı bülten kararının bulunmadığını vurgulayan güzel oyuncu, "Küçük yaşlardan beri dayanılmaz ağrılarla, bir sürü sağlık sorunu yaşayarak bugünlere tırnaklarımla kazıyarak geldim. Şimdi birilerine dert olduğum için beni karalamaya çalışıyorlar. Bu hiç adil değil. Biten ilişki hakkında bu şekilde yalanlarla konuşmak erkeklik değil. Kırmızı bültenle arandığım bir durum kesinlikle söz konusu dahi olamaz" diyerek iddiaları çöpe attı.

“ŞÖHRETİMİ KAYBETMEKLE TEHDİT ETTİ, ŞİKAYETÇİ OLDUM”

İlişkiyi bitirme kararı aldıktan sonra eski nişanlısının adeta canavarlaştığını ve kendisine şantaj yaptığını ileri süren Biran Damla Yılmaz, yaşadığı korku dolu süreci şu sözlerle aktardı:

"Ayrılmak istediğimi söylediğimde başta kabul etti. Ancak setle ilgili haberleri görünce 'Beni rezil ettin, herkes beni aldattığını düşünüyor' diyerek tehditlere ve psikolojik şiddete başladı. 'İlişkimiz devam ediyor diye fotoğraf paylaş, yoksa seni rezil ederim' dedi. Kabul etmeyince Şanlıurfa’ya gelip seti basacağını, oteli başıma yıkacağını söyledi. Set güvenliğini artırmak zorunda kaldım ve derhal hukuki yollara başvurarak uzaklaştırma kararı aldırdım. Şimdi de kendi keyfi harcamalarını benden talep ediyor. Hayatımı bitireceğini, mediyaya asılsız belgeler sunacağını söyleyerek bugüne kadar kendi emeğimle kazandığım her şeyi elimden almakla tehdit ediyor. Adalete güveniyorum."