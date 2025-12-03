Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu kızı Sora'yı paylaştı

Güneşin Kızları, Seni Çok Bekledim, Sen Anlat Karadeniz ve Yürek Çıkmazı gibi başarılı yapımlardaki performanslarıyla tanınan İrem Helvacıoğlu, bir süre önce Ural Kaspar ile hayatını birleştirmişti. Mutlu çift kısa bir süre sonra bebek müjdesiyle gündeme gelmiş, oyuncunun hamile olduğu öğrenilmişti.

Geçtiğimiz aylarda bir kız bebeği beklediğini açıklayan Helvacıoğlu, 15 Ekim 2025’te minik kızını sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi. Anne olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu, kızı Sora ile yeni karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Helvacıoğlu, Instagram gönderisine “Birlikte geçen 1 ay 17 gün... Benim tatlı küçük pamuğum...” notunu düşerek duygularını takipçileriyle paylaştı. Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.