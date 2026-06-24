Ünlü oyuncu Levent Can'ın acı günü: Annesi hayatını kaybetti

"Kurtlar Vadisi Pusu", "Ezel", "Emret Komutanım" ve "Kavak Yelleri" gibi Türkiye'nin önde gelen televizyon yapımlarında rol alan usta oyuncu Levent Can, annesi Makbule Can’ı kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden hayranları ve yakınlarıyla paylaşan ünlü oyuncunun gönderisine, kısa sürede sanat dünyasından ve sevenlerinden çok sayıda başsağlığı mesajı geldi.

CENAZESİ AMASYA'DA DEFNEDİLECEK

Annesinin vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getiren Levent Can, paylaşımında cenaze bilgilerine de yer verdi. Can, şu ifadeleri kullandı:

"Canım annem Makbule Can hanımefendi bu gece vefat etmiş ve hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Çarşamba günü memleketimiz Amasya'dan kalkacak ve orada defnedilecektir."





LEVENT CAN KİMDİR?

1971 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Levent Can, uzun yıllar tiyatro ve dizi oyunculuğu yaptı. Özellikle geniş kitlelerce takip edilen "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinde canlandırdığı Fehmi Kuzuzade karakteriyle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu; "Son", "Hicran Yarası", "Ezel", "Emret Komutanım", "Kavak Yelleri", "Rüzgârlı Bahçe", "Kısmet Değilmiş", "İçimdeki Fırtına" ve "Vatanım Sensin" gibi birçok başarılı projede önemli rolleri üstlendi.