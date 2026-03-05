Ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy’un 12 yıllık evliliği bitti: Sessiz sedasız boşandılar!

Sinema ve dizi dünyasının başarılı isimlerinden Saadet Işıl Aksoy, 2014 yılında hayatını birleştirdiği Pamir Kıraner ile yollarını ayırdı. 2020 yılında kızları Marisa Gürcan'ı kucaklarına alarak ilk kez ebeveynlik heyecanı yaşayan çiftin, bir süredir evliliklerinde kriz yaşadığı konuşuluyordu.

BOŞANMA İDDİALARINI DOĞRULAMIŞTI

Geçtiğimiz yıl haziran ayında hakkında çıkan ayrılık dedikodularına yanıt veren Aksoy, ABD’den Türkiye’ye kesin dönüş yapmasının nedenlerinden birinin de özel hayatındaki bu değişim olduğunu belirtmişti. Ünlü oyuncu, o dönem yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye kesin dönüşün sebebi biraz da bu. Ama bunu çok konuşmak istemiyorum" diyerek ayrılık sinyallerini vermişti.

12 YILLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bir süredir ayrı yaşayan çiftin 12 yıllık evliliği hukuken de sona erdi. Tarafların sessiz sedasız boşandığı belirtilirken, ayrılık sonrası her iki isimden de henüz resmi bir açıklama gelmedi.