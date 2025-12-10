Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile meslektaşı Melis İşiten, 2014 yılında dünyaevine girmiş, 2016’da Ada adını verdikleri kızlarını kucaklamıştı.



Çift, 2019 yılında beş yıllık evliliklerini sona erdirmiş, ancak boşanmanın ardından iletişimlerini koparmadan arkadaşça bir ilişki sürdürmeye devam etmişti.



Kızları Ada için zaman zaman bir araya gelen ikili, birlikte vakit geçirmeyi sürdürdü.

Son olarak Uraz Kaygılaroğlu, YouTube programında eski eşi Melis İşiten’i konuk etti. Yayının en dikkat çeken anı ise Kaygılaroğlu'nun yönelttiği, “Boşanma size yaradı diyebilir miyiz?” sorusu oldu. İşiten, bu soruya, “Hayatta aldığım en doğru kararlardan biriydi, bana iyi geldi.” sözleriyle yanıt verdi.