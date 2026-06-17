Usta oyuncu Gül Onat'tan yürek burkan sözler: 'Uzun zamandır yaşam mücadelesi veriyorum'

Türk tiyatro ve sinemasının usta isimlerinden Gül Onat, amansız hastalıkla mücadelesini sürdürürken meslektaşları ve sevenleriyle ödül töreninde bir araya geldi. Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören 72 yaşındaki sanatçı, katıldığı 13. Uluslararası Yeni Tiyatro Emek ve Başarı Ödülleri gecesinde "Onur Ödülü"ne layık görüldü. Ödülünü almak üzere sahneye çıkan Onat, sağlık durumu hakkında ilk kez bu kadar net ve içten açıklamalarda bulundu.

"ÇOK CİDDİ BİR HASTALIKLA MÜCADELE EDİYORUM"

Hastalığının getirdiği halsizlik nedeniyle ayakta durmakta ve konuşmakta güçlük çektiği gözlenen usta oyuncu, konuşmasını kısa tutmak zorunda kaldı. Kendisini yalnız bırakmayan sanat camiasına teşekkür ederken gözyaşlarını tutamayan Gül Onat, yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle aktardı:

"Çok iyi olmadığım için herkesin ismini tek tek saymak isterdim ama... Ben uzun zamandır yaşam mücadelesi veriyorum. Maalesef çok ciddi bir hastalıkla... Onun için konuşmamı fazla uzatamayacağım, beni affedersiniz değil mi?"

Usta sanatçının bu samimi ve içten sözleri salondaki davetlileri duygulandırırken, Gül Onat uzun süre ayakta alkışlandı. Konuşmasının ardından ödülünü alan sanatçı sahneden ayrıldı.

1 HAFTADA 3 KEZ AMELİYAT MASASINA YATMIŞTI

Gül Onat, geçtiğimiz mayıs ayında tedavi gördüğü hastane odasından bir video paylaşarak hayranlarını bilgilendirmişti. Kanser tedavisinin oldukça ağır geçtiğini belirten usta oyuncu, sadece bir hafta içerisinde üç kez üst üste operasyon geçirmek zorunda kaldığını açıklamıştı. Sosyal medyadaki o paylaşımında takipçilerinden ve sevenlerinden dua isteyen Onat'ın ödül törenindeki son görüntüsü, sanat dünyasında derin bir üzüntü yaratırken usta isme destek mesajları yağdı.