Uyuşturucu kullandığını itiraf etmişti: Şeyma Subaşı'ndan yeni paylaşım

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şarkıcı, oyuncu ve sosyal medya fenomeni gözaltına alındı. 8 Ekim’den bu yana operasyon kapsamında 30’dan fazla ünlü isimden saç, idrar ve kan örnekleri alındı. Test sonuçlarının bir bölümü açıklanırken, bazı isimlerin sonuçlarının ise henüz çıkmadığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında dün uyuşturucunun yanı sıra “fuhuş” iddiasıyla da tutuklanan ve “Cihanna” lakabıyla tanınan Cihan Şensözlü’nün uyuşturucu testinin pozitif çıktığı bildirildi. Yalnızca uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve numune veren Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu ve Senna Yıldız’ın test sonuçlarının da pozitif olduğu, İrem Sak ve Danla Bilic’in ise temiz çıktığı öğrenildi.

Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan isimlerden biri de Şeyma Subaşı oldu. Birkaç gün önce Miami’den Türkiye’ye dönen Subaşı, ifadesinin alınmasının ardından saç, idrar ve kan örnekleri verdi. Subaşı’nın ifadesinde uyuşturucu kullandığını itiraf ettiği öne sürüldü.

Yaşanan gelişmelerin ardından Şeyma Subaşı’ndan sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Allah’a sığındığını ifade eden Subaşı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Gerçek olan insanlar kendilerini ilan etmez. Allah tarafından korunmuş kalplere ve zihinlere yönlendirilmeyi diliyorum; yalnızca ‘ilgi’ gibi görünen şeylerden de uzak durmayı… Bunu zor yoldan öğrendim. Bu kaderdi ve Allah’ın yol gösterdiği, rehberliğinde olan kişiler için yazılmıştı.”



