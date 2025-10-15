Uyuşturucu operasyonu kapsamında ifade vermişti: Berrak Tüzünataç ilk kez konuştu!

8 Ekim 2025 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen geniş çaplı uyuşturucu operasyonu, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan operasyon kapsamında, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 19 kişi ifadeye çağrıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince eş zamanlı yapılan baskınlarda; İrem Derici, Hadise Açıkgöz, Kubilay Aka, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci, Demet Evgar Babataş, Dilan Polat ve eşi Engin Polat, Duygu Özaslan Mutaf, Zeynep Meriç Aral Keskin, Derin ve Deren Talu, Mert Yazıcıoğlu gibi tanınmış isimlerin ifadeleri ve kan örnekleri alındı. İşlemlerinin ardından 19 kişi de serbest bırakıldı.

BERRAK TÜZÜNATAÇ İLK KEZ KONUŞTU

Yaşananların ardından sessizliğini koruyan oyuncu Berrak Tüzünataç, Gecemuhabiri kamerasına ilk kez görüntü verdi. Bazı meslektaşlarının süreçle ilgili samimi açıklamalar yaptığını belirten Tüzünataç, konuşmamayı tercih ettiğini söyleyerek, “Herkes zor şeyleri farklı yaşıyor. Ben bu konudan bahsetmek istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Tüzünataç, muhabirlere teşekkür ederek uzaklaştı. Yanında bulunan model Didem Soydan da yorum yapmaktan kaçındı.

Tüzünataç, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise dikkat çeken şu notu düştü:

“Hayatın sanki çok hafif gibi, kaldır bakalım Berrak başkan ağırlıkları.”