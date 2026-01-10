Uyuşturucu testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı: 'Tövbe sürecindeyim'

Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınarak ifade veren Şeyma Subaşı’nın test sonucunun pozitif çıkması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Gündeme gelen gelişmenin ardından Subaşı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Şeyma Subaşı, paylaşımında bir tövbe ve farkındalık sürecinden geçtiğini belirterek, artık hayatına odaklanmak istediğini ifade etti. Hakkında söylenenlerin farkında olduğunu dile getiren Subaşı, şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal medyadan ne kadar samimiyete inanılır, ne kadar güvenilir bilmiyorum. Hakkımda söylenen her şeyin farkındayım. Kaderimin ve hayatımın kendi seçimlerimden oluştuğunun da farkındayım.”

Yaşadıklarının sorumluluğunu aldığını vurgulayan Subaşı, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Tüm yaşadıklarımın, öğrendiklerimin ve yol boyunca yaptıklarımın kendi seçimlerim olduğunun bilincindeyim. Hayatımın ve kişisel gelişimimin sorumluluğunu tamamen alıyorum. Buradan bunu paylaşmak doğru mu bilmiyorum ama beni seven ve samimiyetime inanan insanlara söylemek istedim.”

Şeyma Subaşı’nın açıklaması sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.