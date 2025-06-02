Cumhuriyet Gazetesi Logo
Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'dan aşk dolu paylaşım

Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'dan aşk dolu paylaşım

2.06.2025 12:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'dan aşk dolu paylaşım

Kanal D’nin sevilen dizisi “Uzak Şehir”in başrol oyuncusu Ozan Akbaba, hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Mardin’de çekilen dizide rol alan Akbaba, ailesinden uzak kalmaya daha fazla dayanamayacağını belirterek Mardin’e yerleşme kararı aldı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümünden itibaren izleyicinin kalbini fetheden “Uzak Şehir”, bu akşam sezon finaliyle ekranlara ara veriyor. Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin başrollerinde Sinem Ünsal, Ozan Akbaba ve Ferit Kaya yer alıyor.

Sezon finali öncesi dizinin oyuncu kadrosu geçtiğimiz akşam düzenlenen yemek organizasyonunda bir araya geldi. Geceye damga vuran isim ise, “Cihan” karakteriyle beğeni toplayan Ozan Akbaba oldu.


“AYRILIK ARTIK ZOR GELİYOR”

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, dizinin çekimleri nedeniyle İstanbul’daki eşi Buket Akbaba ve 6 yaşındaki oğlundan ayrı kaldığını hatırlatarak, bu duruma artık dayanamadığını söyledi. Akbaba, “Yeni sezonda Mardin’e yerleşme durumu söz konusu mu?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Tabii ki… Zorundayız. Çünkü insan 6 yaşındaki çocuğundan, çok sevdiği eşinden ayrı kalmak istemez. Buket de bana ayak uyduruyor. Bir şekilde oraya yerleşeceğiz. Mardin’in kendine has güzellikleri var. Ben bunu sonuna kadar kullanmak istiyorum.”

“OĞLUM DEVLET OKULUNA GİDECEK”

Daha önce verdiği bir röportajda, oğlunu Midyat’taki bir devlet okuluna yazdıracaklarını da açıklayan Akbaba, kendi çocukluğunu hatırlatarak, “Ben de devlet okulunda okudum. Oğlumun orada çocuklarla büyümesi çok güzel olacak” demişti.

AŞK DOLU PAYLAŞIMLAR

Sezon finali yemeğine eşi Buket Akbaba ile katılan Ozan Akbaba, geceden romantik kareleri sosyal medya hesabında paylaşarak “Kavuştuk” notunu düştü. Çiftin aşk dolu halleri takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Oyuncunun aile kararı, sevenlerinden tam not aldı.


İlgili Konular: #ozan akbaba #Uzak Şehir

İlgili Haberler

Nursel Köse diziye veda etmişti: Uzak Şehir'de bir ayrılık daha!
Nursel Köse diziye veda etmişti: Uzak Şehir'de bir ayrılık daha! Uzak Şehir’de izleyiciyi üzen ayrılıklar yaşanıyor. Nursel Köse’nin ardından bir isim daha diziye veda etti. 28. bölümde sezon finali yapacak dizide sürpriz gelişmeler bekleniyor.
Uzak Şehir dizisinden ayrılan Yunus Eski'den duygulandıran veda paylaşımı
Uzak Şehir dizisinden ayrılan Yunus Eski'den duygulandıran veda paylaşımı Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir’de Özkan karakterine hayat veren Yunus Eski, senaryo gereği hayatını kaybederek diziye veda etti. Eski, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla izleyicilere ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti.
Uzak Şehir'den renkli karelerle sezon finali
Uzak Şehir'den renkli karelerle sezon finali Reytinglere damga vuran ‘Uzak Şehir’ dizisi heyecan dolu bir bölümle sezonu geride bırakacak. Mardin’de çekilen dizi, oyuncuları, müzikleri ve hikayesiyle bir sezon izleyiciyi ekran başına kilitledi. Yarın yayınlanacak 28. bölüm ile dizinin sezon finali yapacağı açıklandı.