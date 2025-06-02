Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'dan aşk dolu paylaşım

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümünden itibaren izleyicinin kalbini fetheden “Uzak Şehir”, bu akşam sezon finaliyle ekranlara ara veriyor. Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin başrollerinde Sinem Ünsal, Ozan Akbaba ve Ferit Kaya yer alıyor.

Sezon finali öncesi dizinin oyuncu kadrosu geçtiğimiz akşam düzenlenen yemek organizasyonunda bir araya geldi. Geceye damga vuran isim ise, “Cihan” karakteriyle beğeni toplayan Ozan Akbaba oldu.





“AYRILIK ARTIK ZOR GELİYOR”

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, dizinin çekimleri nedeniyle İstanbul’daki eşi Buket Akbaba ve 6 yaşındaki oğlundan ayrı kaldığını hatırlatarak, bu duruma artık dayanamadığını söyledi. Akbaba, “Yeni sezonda Mardin’e yerleşme durumu söz konusu mu?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Tabii ki… Zorundayız. Çünkü insan 6 yaşındaki çocuğundan, çok sevdiği eşinden ayrı kalmak istemez. Buket de bana ayak uyduruyor. Bir şekilde oraya yerleşeceğiz. Mardin’in kendine has güzellikleri var. Ben bunu sonuna kadar kullanmak istiyorum.”

“OĞLUM DEVLET OKULUNA GİDECEK”

Daha önce verdiği bir röportajda, oğlunu Midyat’taki bir devlet okuluna yazdıracaklarını da açıklayan Akbaba, kendi çocukluğunu hatırlatarak, “Ben de devlet okulunda okudum. Oğlumun orada çocuklarla büyümesi çok güzel olacak” demişti.

AŞK DOLU PAYLAŞIMLAR

Sezon finali yemeğine eşi Buket Akbaba ile katılan Ozan Akbaba, geceden romantik kareleri sosyal medya hesabında paylaşarak “Kavuştuk” notunu düştü. Çiftin aşk dolu halleri takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Oyuncunun aile kararı, sevenlerinden tam not aldı.



