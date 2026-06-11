Vildan Atasever 4,5 aylık oğlunu ilk kez paylaştı! Sosyal medyada yorum yağdı

Oyuncu Vildan Atasever ile usta müzisyen Mehmet Erdem'in 2021 yılında nikah masasına oturarak başlattıkları ve magazin dünyasında örnek gösterilen mutlu evlilikleri, ailelerine katılan yeni üyeyle birlikte bambaşka bir boyuta taşındı. Yaşamlarını kameralardan ve gözlerden uzak, sakin bir şekilde sürdürmeyi tercih eden ünlü çift, bu yılın başında ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

26 Ocak'ta dünyaya gelen oğlunun bakımına odaklanan ve doğumun ardından vaktinin neredeyse tamamını ailesine ayıran Vildan Atasever, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla sessizliğini bozdu ve takipçilerinin beğenisini topladı.





SOSYAL MEDYADA "NAZAR BONCUĞU" YAĞDI

Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından 4,5 aylık olan minik oğlunu kucağına aldığı doğal ve samimi bir fotoğraf karesini yayınladı. Atasever'in makyajsız ve içten görüntüsüyle dikkat çeken bu paylaşımı, çok kısa bir süre içinde binlerce beğeni ve yorum alarak dijital mecralarda en çok konuşulan magazin içerikleri arasına girdi.

Anne ile oğlunun birlikte yer aldığı sıcak kareye, ünlü oyuncunun takipçileri tarafından adeta nazar boncuğu emojileriyle donatılmış yorumlar yağdırıldı.