3.11.2025 10:14:00
Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i Halil Ergün final sahnesini yıllar sonra yeniden canlandırdı

Halil Ergün, “Yaprak Dökümü” dizisinin unutulmaz final sahnesini yıllar sonra katıldığı bir programda yeniden canlandırdı; o anlar sosyal medyada gündem oldu.

2006 yılında başlayan ve 2010 yılında final yaparak ekrana veda eden “Yaprak Dökümü” dizisinde “Ali Rıza Bey” karakterine hayat veren usta oyuncu Halil Ergün, yıllar sonra dizinin unutulmaz final sahnesini yeniden canlandırdı.

Image

Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı romanından uyarlanan dizi, yayınlandığı dönemde büyük ilgi görmüş ve kadrosunda Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır, Tolga Karel, Caner Kurtaran, Hasan Küçükçetin, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Bedia Ener ve Seda Demir gibi başarılı isimler yer almıştı.

Image

Aradan 15 yıl geçmesine rağmen hâlâ ilgiyle izlenen “Yaprak Dökümü”, her yıl tekrar yayınlarında bile izleyicilere aynı duyguyu yaşatmayı başarıyor.

Halil Ergün’ün katıldığı programda dizinin final sahnesini yeniden canlandırdığı anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve izleyicilerden büyük beğeni topladı.

