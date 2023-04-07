Yargı dizisi yurt dışına açıldı
Kanal D’de yayınlanan ekranların sevilen dizisi Yargı, yurt dışında da gösterime giriyor. Başrolünde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’in yer aldığı dizi, Şili merkezli Mega TV’de yayınlanacak.
Kanal D’de ekranlara gelen ve iki sezondur ciddi bir izleyici kitlesini hitap eden Yargı dizisi yurt dışına açılıyor. Başrolünde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’in rol aldığı dizi, 10 Nisan itibarıyla Şili’de yayın yapan Mega TV’de ekranlara gelecek.
YARGI DİZİSİNİN KADROSU
Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’in paylaştığı dizinin kadrosunda ise Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Yurdaer Okur, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Doğaç Yıldız, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş gibi isimler yer alıyor.
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