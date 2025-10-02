Yasemin Ergene’nin eski telefon hattını satın aldı: Başına gelmeyen kalmadı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yasemin Ergene’nin eski hattını alan petshop, gün boyu gelen aramalarla uğraşmak zorunda kaldı; işletmeci sosyal medyadan, “Numara artık bize ait, Ergene ile bağlantımız yok” açıklamasını yaptı.

Bir dönemin popüler dizisi Doktorlar’da “Ela” karakteriyle tanınan Yasemin Ergene, iş insanı İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı.

Boşanmanın ardından sürekli sorulan “Neden boşandın?” ve “Şimdi ne yapacaksın?” sorularından bunalan Ergene, hem evini hem de telefon numarasını değiştirdi.

Ancak eski hattını alan bir petshop sahibi, gün boyu “Yasemin Ergene ile görüşmek istiyorum” diyen onlarca aramayla karşılaştı. Petshop sahibi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Bu numara artık bizim dükkana ait. Yasemin Ergene ile hiçbir bağlantımız yok. Lütfen aramayı bırakın!” ifadelerini kullandı.

