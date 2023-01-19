Yemek sipariş geçmişi hayatının şokunu yaşattı! Aldatıldığını böyle öğrendi
Ünlü model Wanessa Moura, yemek siparişi uygulaması sayesinde aldatıldığını öğrendi.
Ünlü model Wanessa Moura geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşının yemek siparişi uygulamasına baktıktan sonra ihanetini nasıl keşfettiğini anlattı. Vegan model, sevgilisinin telefonunda bir sipariş planlarken geçmiş siparişlerde vegan olmayan bir restorandan bir yemek buldu ve daha fazla araştırmaya karar verdi. Moura, “Sipariş ettiğimiz yemeği hatırlamak için geçmişine baktım. Ama baktığımda anlayamadım; siparişin verildiği tarihler kafamı karıştırdı” dedi.
KAMERALARDA DA GÖRDÜ
Ünlü model, siparişin verildiği tarihlerde beraber yaşadığı erkek arkadaşının da kendisinin de ayrı ayrı seyahatlere çıktıklarını fark edince araştırmasını devam ettirince gerçeklerle yüzleşti. Moura, “Binadaki kameralara bakmak istedim ve oradaydı, başka bir kadınla içeri giriyordu.” diye konuştu.
Kısa bir süre sonra ikili ilişkilerini bitirdi.
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