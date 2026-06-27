Yeraltı dizisinde bomba transfer iddiası: İsmail Hacıoğlu kadroya mı katılıyor?

Televizyon dünyasında yeni sezon hazırlıkları sürerken, ekranların iddialı yapımlarından biri için flaş bir iddia ortaya atıldı. Denizcan Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu gibi başarılı isimleri bir araya getiren "Yeraltı" dizisinin kadrosunu güçlü bir transferle genişletmeyi planladığı öne sürüldü.



Kulislere düşen son bilgilere göre, Türk sinema ve dizi sektörünün en yetenekli jönlerinden İsmail Hacıoğlu, Yeraltı dizisinin ekibine dahil olmak için görüşmelere başladı.

2026 YILININ EN ÇOK KONUŞULAN YAPIMI OLDU

Fatih Aksoy’un patronu olduğu Medyapım imzası taşıyan "Yeraltı", yayınlandığı NOW ekranlarında kısa sürede fenomene dönüşerek 2026 yılının en çok konuşulan projeleri arasında yerini almayı başardı. İlk sezonunda elde ettiği reyting başarılarıyla adından söz ettiren dizinin yeni sezon hikayesi ve ekibe dahil olacak yeni karakterleri, izleyiciler tarafından şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

HENÜZ RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLAMADI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın kulis bilgisine göre; oyunculuk performansıyla her projesinde takdir toplayan aktör İsmail Hacıoğlu’nun, yeni sezonda hikayenin kilit bir noktasında yer alacağı konuşuluyor. Henüz dizinin yeni sezon resmi oyuncu görüşmeleri tam anlamıyla başlamamış olsa da, yapım şirketinin başarılı oyuncu ile prensipte bir araya gelmek istediği iddialar arasında. Bu iddialı transfer hamlesinin resmiyete dökülüp dökülmeyeceği ve İsmail Hacıoğlu'nun Yeraltı dünyasına nasıl bir karakterle yön vereceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.