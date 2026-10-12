Yeşilçam'ın acı kaybı: Usta oyuncu, yazar ve şair Nihat Ziyalan 90 yaşında hayatını kaybetti

Türk sinemasının usta isimlerinden, oyuncu, yazar ve şair Nihat Ziyalan 90 yaşında yaşamını yitirdi. Uzun süredir yaşamını Avustralya'nın Sidney kentinde sürdüren sanatçının vefatı sinema camiasında üzüntü yarattı.





1960 ve 1970'li yıllarda Türk sinemasında genellikle "kötü adam" rolleriyle hafızalara kazınan Ziyalan, Yılmaz Güney'in de yakın dostuydu. Askerliğinin ardından Adana Şehir Tiyatrosu'nda sahne alan sanatçı, tiyatronun kapanmasıyla birlikte Ankara Sanat Tiyatrosu’nda oyunculuk yaptı. Sanatçının ilk şiir kitabı "Asık Yüzlünün Biri" 1963 yılında yayımlandı. Adanalı sanatçıya 2009 yılında Çukurova'nın tanıtımına sağladığı katkılardan ötürü "Çukurova Ödülü" takdim edilmişti.





YILMAZ GÜNEY'İN DAVETİYLE SİNEMAYA ADIM ATTI

Çocukluk arkadaşı Yılmaz Güney'in 1966 yılında yaptığı davet üzerine İstanbul'a giderek sinemaya adım atan Ziyalan, perdedeki ilk deneyimini Yılmaz Güney'in Mualla Özbek için çektiği 'At Hırsızı Banuş' filmiyle yaşadı. 'Sezercik Aslan Parçası' filmindeki 'Nedim' karakteriyle de geniş kitlelerce tanınan sanatçı; Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit, Ediz Hun, Lale Belkıs, Türkan Şoray, Fatma Girik ve Selma Güneri gibi dönemin pek çok önemli ismiyle kamera karşısına geçti. Ziyalan, oyunculuk kariyerinin son döneminde Türkan Şoray’ın yönetip başrolünü üstlendiği 'Azap' filminde de rol almıştı.