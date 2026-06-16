Yıldız Tilbe'den 'Siyonist kocamı dövmeye kalktı' iddiasına yanıt

Dijital dünyanın en büyük sorunlarından biri olan dezenformasyon ve kurgu haber akışı, bu kez sanat dünyasının iki popüler ismini karşı karşıya getirdi. Ünlü oyuncu Ege Kökenli ile usta sanatçı Yıldız Tilbe arasında ödül töreninde yaşandığı öne sürülen "darp ve tehdit" iddiası sosyal medyada adeta infial yarattı. Ancak taraflardan gelen jet hızındaki açıklamalar, olayın tamamen bir sosyal medya hesabı uydurması olduğunu gözler önüne serdi.

"TUVALETTE DÖVMEYE KALKTI" İDDİASI GÜNDEMİ SALLADI

Sosyal medyada hızla yayılan ve büyük yankı uyandıran asılsız paylaşımda, oyuncu Ege Kökenli'nin ağzından yazılmış gibi gösterilen şu ifadelere yer verildi: "İki yıldır Altın Kelebek Ödül Törenlerine katılmıyorum çünkü Yıldız Tilbe, eşim Lior Ahituv'u 'Siyonist olduğu' gerekçesiyle ödül töreninin tuvaletinde dövmeye kalkıştı." Kısa sürede binlerce etkileşim alan iddianın ardından gözler doğrudan Yıldız Tilbe ve Ege Kökenli cephesine çevrildi.

YILDIZ TİLBE: "İFTİRALARDAN ALLAH'A SIĞINIRIM"

Özellikle Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı gösterdiği sert tepkilerle bilinen, bölgeye yaptığı insani yardımlarla öne çıkan usta sanatçı Yıldız Tilbe, sosyal medyada dolaşıma sokulan bu sözleri gerçek sanarak büyük bir üzüntü yaşadı. İddialar karşısında sessiz kalmayan Tilbe, kişisel sosyal medya hesabından sitem dolu bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:



"Allah'a sığınırım. Tanımadığım, bilmediğim insanlardan ve onların iftiralarından, her türlü yalanlarından... Hepsini Allah'a havale ederim."

EGE KÖKENLİ: "HAYATIM BOYUNCA HİÇ TANIŞMADIM"

Yıldız Tilbe'nin haklı isyanının ardından bir açıklama da başarılı oyuncu Ege Kökenli'den geldi. Ortada tamamen uydurulmuş, asılsız bir iddia olduğunu belirten ünlü oyuncu, sosyal medyada kendi adı kullanılarak dolaşıma sokulan sözlerin kesinlikle kendisine ait olmadığını vurguladı.

Kökenli, Yıldız Tilbe ile hayatı boyunca hiçbir ortamda yan yana gelmediğini, tanışmadığını ve aralarında iddia edildiği gibi bir diyaloğun ya da olayın asla ve asla yaşanmadığını belirterek duruma tepki gösterdi. Bir tık uğruna üretilen kurgu iddia, her iki sanatçının da net ve sert yalanlamalarıyla çürütülmüş oldu.