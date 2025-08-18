Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.08.2025 14:46:00
Haber Merkezi
Yıldız Tilbe konserde drone kovaladı

Yaklaşık 90 bin kişiye unutulmaz bir gece yaşatan Yıldız Tilbe, İstanbul Festivali konserinde hem yeni albüm müjdesi verdi hem de sahnede drone kovalamaca anıyla izleyenleri güldürdü.

Yıldız Tilbe, İstanbul Festivali kapsamında Festival Park Yenikapı’da sahne aldı. Önceki akşam gerçekleşen konsere yaklaşık 90 bin kişi katıldı.

YENİ ALBÜM MÜJDESİ

Sahne öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Tilbe, sürpriz albüm projesini duyurdu. Sanatçı, “Yeni şarkılarım var. Birkaç aranjörle kendi şarkılarım üzerinde çalışacağım. Daha önce Türk halk müziği ve arabesk albümlerim vardı. Şimdi buna bir Türk sanat müziği klasikleri albümü eklemek istiyorum. Şarkıları ben seçeceğim” dedi.

DRONE’U MİKROFONUYLA KOVALADI

Sahneye çıktığında ‘Delikanlım’, ‘Vazgeçtim’, ‘El Adamı’ gibi unutulmaz hitlerini seslendiren sanatçı, performansıyla dinleyicilerine coşkulu anlar yaşattı. Konsere damga vuran an ise Yıldız Tilbe’nin konser görüntülerini kuş bakışı çeken kameralı drone’u mikrofonuyla kovalaması oldu.

