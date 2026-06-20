'Yıllar geçti ama acısı geçmedi': Alişan’ı canlı yayında ağlatan sürpriz telefon

Ünlü şarkıcı Alişan, konuk olduğu televizyon programında canlı yayın esnasında oldukça duygu yüklü anlar yaşadı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan "Gel Konuşalım" programına katılan sanatçı, 2021 yılında tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgını nedeniyle trajik bir şekilde hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızlarının telefona bağlanmasıyla kelimenin tam anlamıyla yıkıldı.

Kardeşinin vefatının ardından yengesi ve yeğenlerini bir an olsun yalnız bırakmayan ve onlara kol kanat geren Alişan, yeğenlerinin sesini stüdyoda duyar duymaz hıçkırıklara boğuldu.

"HAZIR MI BAVULLAR?" SORUSUNDA BOĞAZI DÜĞÜMLENDİ

Canlı yayında kendisini toparlamaya çalışarak minik yeğenleriyle sohbet eden ünlü sanatçı, yaklaşan yaz tatili planlarından bahsetti. Yeğenlerine sevecen bir tonla "Hazır mı bavullar?" sorusunu yönelten Alişan, çocukların verdiği samimi ve masum yanıtlar karşısında daha fazla dayanamayarak canlı yayında hüngür hüngür ağladı. Aradan geçen yıllara rağmen kardeşinin yokluğunun yarattığı derin acının ve özlemin ilk günkü tazeliğini koruduğu, sanatçının döktüğü gözyaşlarıyla bir kez daha gözler önüne serildi.

SOSYAL MEDYADA DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Alişan'ın canlı yayında yaşadığı bu içten ve dramatik anlar, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Programdan kesilen duygusal görüntüler yüz binlerce kişi tarafından izlenirken, kısa sürede internette viral oldu. Sadece ekran başındakileri değil, dijital dünyayı da duygulandıran anların ardından ünlü sanatçıya hayranlarından ve sosyal medya kullanıcılarından binlerce destek ve taziye mesajı yağdı.