Yıllar sonra ortaya çıktı... Oğlu Oya Aydoğan'ın ölüm nedenini ilk kez anlattı!

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Oya Aydoğan’ın ölümünün üzerinden 9 yıl geçti. 2016 yılında boğazına patates kaçması sonucu aort damarının yırtıldığı iddia edilen Aydoğan’ın ölüm nedeni, yıllar sonra oğlu Gurur Aydoğan tarafından yeniden gündeme getirildi.

Seda Sayan’ın sunduğu Her Şey Masada programına konuk olan Gurur Aydoğan, annesinin vefatıyla ilgili yanlış bilinenleri düzeltti.

Ünlü oyuncunun oğlu, annesinin aslında yüksek tansiyona bağlı bir damar genişlemesi yaşadığını belirterek, “Yüksek tansiyonu olan herkesin aort damarında genişleme olur. Bu belli bir seviyeyi geçtiğinde tehlike başlar. Annem kontrole gitmediği için bu durumu bilmiyordu. Aslında o gün olmayıp bir yıl sonra uyurken de olabilirmiş” ifadelerini kullandı.

Aydoğan, doktorların kendisine bu durumu anlattığını belirterek, “O gün yemek yerken öksürmesi belki sadece vesile oldu. Eğer doktorlar bu durumu anneme söyledilerse de büyük ihtimalle ciddiye almamıştır” dedi.

Oya Aydoğan, 15 Mayıs 2016’da 59 yaşında hayatını kaybetmişti. Sanatçı, geçirdiği rahatsızlık sonrası hastanede 12 saat süren ameliyatın ardından yaşamını yitirmiş, ölüm haberi sanat camiasını yasa boğmuştu.