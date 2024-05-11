Yılmaz Morgül ve Mert Demir arasında 'telif' krizi: 'Bu sanatı milyonlarca insana sunuyorum'

Şarkıcı Mert Demir'in "Ateşe Düştüm" adlı şarkısını kendi özgün tarzıyla yorumlayarak seslendiren ve bir klip çeken Yılmaz Morgül, telif engeliyle karşılaştı. Morgül, bu durumu Mert Demir'e atfederek tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2024 - 22:45
Yılmaz Morgül ve Mert Demir arasında 'telif' krizi: 'Bu sanatı milyonlarca insana sunuyorum'
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Morgül, katıldığı "Aramızda Kalmasın" programında, Mert Demir'in yorumunu "Ben şarkıyı yaşamak isterim. Yani bu ateşlere düştüğünü bana anlat, bunu yaşat bana" şeklinde eleştirdi.

Bunun üzerine kendi tarzında şarkıyı seslendiren Morgül, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ancak Morgül'ün klip çalışması, telif engeline takıldı ve MESAM/MSG tarafından kaldırıldı.

"MİLYONLARCA DİNLEYİCİME HAVALE EDİYORUM"

Yılmaz Morgül, bu durum hakkında 2. Sayfa'ya açıklamalarda bulundu. Morgül, "Çok üzgünüm. Z kuşağı da bu duruma isyan ediyor! Bu eseri hak ettiği şekilde yorumladım, yaşayarak seslendirdim. Bu sanatı milyonlarca dinleyicime sunuyorum" dedi.

"Bu yasak Mert Demir'den geldi" diyen Morgül, "Kendisine birçok kez ulaşmaya çalıştım. Ancak çok kibirli biri. Benim yorumum onunkinden daha efsane" şeklinde sitem etti.


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