Yılmaz Morgül, Bülent Ersoy'un Zeki Müren hakkındaki iddialarına tepki gösterdi

Yayınlanma: 16.01.2024 - 17:03

Güncelleme: 16.01.2024 - 17:03

Duayen sanatçı Bülent Ersoy'un Zeki Müren hakkındaki açıklamalarına tepki gösteren Yılmaz Morgül, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İsim vermeden Diva'ya hitap eden Morgül, ölen bir insanın arkasından yapılan olumsuz konuşmalara karşı çıkarak bunun neyin kin ve nefreti olduğunu sorguladı.

Morgül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ölmüş bir insanın arkasından onu yargılayıcı, aşağılayıcı konuşmak hangi inanca sığar? Zeki Müren yaşarken neden bunları söylemediler? 28 yıl sonra bu neyin kinidir, neyin nefretidir? Böyle fütursuzca beyanatlar vermek bitmiş bir insanın konuşmalarıdır. Bu konuşmaları yapan kişi de benim için bitmiş bir sanatkardır. Allah kendisine merhamet versin inşallah."

Ayrıca, Özlem Güner'in Zeki Müren'in kuzeni olarak Bülent Ersoy'un iddialarına karşı çıkarak Zeki Müren'in kimseyi kıskanmadığını belirttiği hatırlatıldı. Zeki Müren'in büyük bir sanatçı olduğunu ve böyle bir efsanenin ardından bu tür konuşmaların üzücü olduğunu ifade etti.