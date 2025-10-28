Yoğun bakıma alınmıştı... Bora Akkaş ve Oben Alkan’ın kızları Suzan taburcu oldu

SHOW TV’de yayınlanan Veliaht dizisinde “Zafer Karslı” karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Bora Akkaş ve eşi Oben Alkan’ın minik kızları Suzan, geçtiğimiz günlerde zatürre teşhisiyle yoğun bakıma kaldırılmıştı.
Bir süredir hastanede tedavi gören küçük Suzan’ın durumu iyiye gidince normal odaya alınmıştı. Ünlü çiftten bugün sevindiren bir haber geldi.
Oben Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Taburcu olmanın dayanılmaz mutluluğu” notunu düşerek kızlarının hastaneden çıktığını duyurdu.
Minik Suzan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.