Zayıflama tartışmasında 'iğne' polemiği: Demet Akalın; Işın Karaca, Zara ve Ata Demirer’i mi hedef aldı?

Magazin dünyasında son dönemde yaşanan "hızlı zayıflama" akımı, ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın zehir zemberek açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı. Işın Karaca, Zara ve Ata Demirer gibi isimlerin kısa sürede verdikleri kiloların ardından gelen "diyet ve spor" açıklamalarına Akalın'dan sert bir yalanlama geldi.

"BEN DE KULLANDIM, YALAN YOK"

Sosyal medya ve magazin kulislerinde geniş yankı uyandıran açıklamasında Akalın, ünlü isimlerin zayıflama yöntemlerine dair şu iddiaları dile getirdi:

"Tek öğün yiyorum, diyet yapıyorum, klinikte makineyle zayıflıyorum diyenlere inanmayın. Hepsi iğneyle zayıfladı. İğnenin amacı zaten iştahı kesmek. Ben de kullandım, yalan yok. Onun için kimseye inanmayın."

GÖZLER IŞIN KARACA VE ZARA’YA ÇEVRİLDİ

Akalın’ın bu sözleri, son dönemde dramatik değişimleriyle dikkat çeken isimlere "gönderme" olarak yorumlandı.

Işın Karaca: Geçtiğimiz günlerde 93 kilodan 57 kiloya düştüğünü açıklamış; Haşimato ve alopesi hastası olduğunu belirterek uzman kontrolünde tek öğün beslendiğini vurgulamıştı.

Zara: Yaklaşık 20 kilo veren ünlü sanatçı, başarısının sırrını "bir hafta protein, bir hafta sebze ağırlıklı beslenme" ve günde tek öğün disiplini olarak tanımlamıştı.

Ata Demirer: 30 kilo veren ünlü komedyen ise diyetisyen listeleri yerine öğle ve akşam ekmeği keserek, bol yürüyüşle zayıfladığını söylemişti.

SAĞLIKLI YAŞAM MI, TIBBİ MÜDAHALE Mİ?

Demet Akalın'ın "ifşa" niteliğindeki bu çıkışı, sosyal medyada ikiye bölündü. Bir kısım kullanıcı Akalın'ın dürüstlüğünü takdir ederken, bir kısım ise kronik rahatsızlıkları nedeniyle özel diyet uygulayan sanatçılara haksızlık yapıldığını savundu.