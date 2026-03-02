Zendaya ve Tom Holland'ın gizlice evlendiği iddia edildi!

"Spider-Man" setinde başlayan aşklarını uzun süredir gözlerden uzak yaşayan Zendaya ve Tom Holland hakkında, hayranlarını heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı. 2026 Actor Awards gecesine damga vuran açıklama, Zendaya’nın yıllardır birlikte çalıştığı ünlü stil danışmanı Law Roach’tan geldi.

"DÜĞÜN ZATEN OLDU, KAÇIRDINIZ"

Kırmızı halıda Access Hollywood muhabirinin sorularını yanıtlayan Law Roach, çiftin evlilik durumuna dair sorulan soruya beklenmedik bir yanıt verdi. Roach, büyük bir soğukkanlılıkla “Düğün zaten oldu. Kaçırdınız” ifadelerini kullandı. Muhabirin şaşkınlık içinde soruyu yinelemesi üzerine gülümseyerek “Bu çok doğru” diyen Roach, Hollywood kulislerini ayağa kaldırdı.

ALYANS VE "NİŞANLIM" DÜZELTMESİ

Aslında çiftin evlendiğine dair işaretler son aylarda sık sık gündeme gelmişti. Şubat ayında Zendaya’nın Beverly Hills’te parmağında sade bir altın alyansla görüntülenmesi, "sessiz sedasız nikah" iddialarını güçlendirmişti. Daha önce bir panelde Tom Holland’ın, sunucunun Zendaya için "kız arkadaşın" demesi üzerine araya girip “Nişanlım” diyerek düzeltme yapması da hafızalardaki yerini koruyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

İddiaların ardından çiftin temsilcilerine ulaşıldığı ancak henüz resmi bir yalanlama veya doğrulama gelmediği bildirildi. Gizlilik konusundaki hassasiyetleriyle bilinen ikilinin, tıpkı ilişkilerinin başlangıcında olduğu gibi bu özel adımı da sadece yakın çevresiyle paylaşmış olabileceği konuşuluyor.