Zuhal Olcay'dan yıllar sonra gelen Haluk Bilginer itirafı!

Oyuncu ve şarkıcı Zuhal Olcay, İzzet Çapa’nın YouTube kanalında yayınlanan “Paşa Paşa Muhabbetler” programına konuk oldu. Hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Olcay’ın, eski eşi Haluk Bilginer ile yaşadığı ayrılık sürecine ilişkin sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.

Zuhal Olcay, 1992 yılında usta oyuncu Haluk Bilginer ile evlenmiş, çiftin 2004 yılında aldığı ayrılık kararı ise hayranlarını şaşırtmıştı. O dönem ayrılığın nedeni olarak Bilginer’in ihaneti iddiaları gündeme gelmiş, ancak konuya ilişkin net bir açıklama yapılmamıştı.

Yıllar sonra bu iddialara açıklık getiren Olcay, program sırasında İzzet Çapa’nın, “Yanlış hatırlamıyorsam Haluk seni boynuzladı…” sözlerine açık bir yanıt verdi. Olcay, “Tam olarak, evet! Bundan daha açıklayıcı bir cümle olamaz” ifadelerini kullandı.

İkilinin ayrılık sonrası dostluklarını sürdürdüğü, geçmiş yıllarda birçok tiyatro oyununda birlikte sahne aldıkları da biliniyor. Olcay’ın açıklamaları, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.