Dolabınızda olması gereken anahtar parçalar

- Varsity Ceket: Varsity ceketler, retro kolej harfleri ve klasik bomber siluetiyle kolej stilinin anahtar parçalarından. 2025 sonbaharında oversize kullanımlar ve cropped ( kısa kesim) formlar ile karşımıza çıkıyor. Uniseks oversize kullanımlar ya da kadınlar için kısa, bele oturan cropped kesimler; kapüşonlu sweatshirtler ve rugby pololar ile katmanlı giyildiğinde sportif, preppy görünümünün anahtar parçası oluyor.

- Pileli Mini Etek: Preppy kültürünün vazgeçilmez ikonu elbette pileli etekler. Bu sezon bilek üstü kısa çoraplar, kalın tabanlı loaferlar ve Oxfordlarla kombinleniyor. Özellikle sezonun modası ekose desenli pileli etekler bu sonbahar dolabının anahtar parçası.

- Rugby Polo: Uzun kollu, kontrast renkli, blok tasarımları ile rugby polo, kolej stilinin olmazsa olmaz parçası. Pileli eteklerle feminen bir denge, jean ve sneaker ile günlük kampüs şıklığı yaratıyor. Bu sezon klasik yerine geniş kesimli modellerini daha trend bir görünüm elde etmek için tercih edebilirsiniz. Erkekler, geniş kesimli rugby polo, düz kesim chino ve loafer ile rahat ama şık bir kampüs havası yakalayabilir.

- Blazer: Klasik kolej stilini yakalamak için ince kesim modellerleri tercih ederken, oversize kesim modelini, hoodie veya rugby polo ile katmanlayarak sportif bir görünüm için giyebilirsiniz. Katmanlama kolej stilin ve 2025 sezonunun ana taktiği. Bol bol katman çekinmeden yapın.

- Sweatshirt ve HoodIe: 2025 sonbaharının bir diğer vazgeçilmezi, oversize, logolu sweatshirt. Blazer içine giyildiğinde spor-şık, varsity ceket içinde ise tam kampüs enerjisi yaratıyor. Kapüşonunu ceket dışına çıkararak kolej havasını güçlendirebilirsiniz. Bu stil için sweatshirt’ün göğüsündeki arma olmazsa olmaz.

- Denim ve ChIno Pantolon: Rahat kesimli jeanler ve chino pantolonlar, kolej stili için dolabınızın anahtar parçalarından bir diğeri.Ofis-sokak arası geçişler için yüksek bel chino, cropped blazer, ince kemer, Oxford / loafer ve üst-saplı (top-handle) çanta ile spor-şık bir görüntü oluşturabilirsiniz. Denim ve oversize varsity ceket, chunky sneaker ise spor bir görünüm yakalamak için ideal.

- Loafer ve Oxford Ayakkabı: Loaferlar ve Oxford ayakkabılar kolej stilinin zamansız anahtar parçası.

- Sneaker: Retro ilhamlı, enerjik sneakerlar, kolej stilinin en önemli bir diğer tamamlayıcısı. Kahverengi ve bordo bu sezonun en favori renkleri.

- Yağmur Botları: 2025 sonbaharında yağmur botları, kolejdeki pratikliği şehre taşıyan stil unsuru. Pileli etekten chino’ya, trençkottan oversize hoodie’ye kadar her kombinle uyum sağlıyor; yeter ki boyut, doku ve çorapla oynayın.

- Deri ve Süet Çanta: Kolej stilinin en önemli aksesuvarı bu sezon deri veya süet çantalar. Özellikle kahverengi ve bordo renklerde karşımıza çıkıyor. Kol altına asılan mini ama hacimli “top handle (üst kısmından kısa saplı)” çantalar ya da eski tren yolculuklarını hatırlatan ufak kutu şeklinde çantalar, kolej stilinizi tamamlamak için en etkili modeller. Sezon trendlerinden daha büyük, yumuşak hatlı, yuvarlak formdaki çantalar da kolej kombinlerine modern bir görünüm katıyor.