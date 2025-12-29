Uygun fiyatlı ve uzun ömürlü ürünlere yönelim artıyor

Son dönemde artan fiyatlar, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarında belirgin bir değişime yol açıyor. Uzmanlar, kısa süreli kullanıma yönelik ürünler yerine, uzun ömürlü ve çok yönlü seçeneklere olan ilginin arttığını belirtiyor.

Sektör temsilcilerine göre tüketiciler, fiyat–performans dengesi gözetilen ürünleri tercih etmeye yöneliyor. Dayanıklı malzemelerden üretilen, zamansız tasarımlara sahip ürünler, farklı dönemlerde kullanılabilmesi nedeniyle öne çıkıyor.

Bu eğilimin, yalnızca ekonomik gerekçelerle sınırlı olmadığına dikkat çekiliyor. Uzmanlar, uzun ömürlü ürünlerin tercih edilmesinin çevresel etkileri de azalttığını vurguluyor. Daha az tüketim, daha az atık ve kaynak kullanımının sınırlanması, bu yaklaşımın temel unsurları arasında yer alıyor.

Alışveriş tercihlerindeki bu değişim, üretim süreçlerini de etkiliyor. Markaların, maliyet artışlarına rağmen daha dayanıklı ve çok amaçlı ürünler geliştirmeye yöneldiği ifade ediliyor.

Uzmanlara göre uygun fiyatlı ve uzun ömürlü ürünlere yönelim, geçici bir eğilim olmaktan ziyade, tüketici davranışlarında kalıcı bir dönüşümün işareti olarak değerlendiriliyor.